В Туле хотят увеличить штрафы за безобразные фасады частных домов

С такой инициативой планирует выступить Управление по административно-техническому надзору администрации Тулы.

Управление планирует выйти с законодательной инициативой по увеличению штрафа за ненадлежащее содержание фасадов частных домовладений. Сейчас штраф составляет от 2500 до 5000 руб., планируемый штраф – от 5000 до 10000 руб.

Правилами благоустройства закреплена обязанность собственников не только по надлежащему содержанию фасадов жилых домов, но также по устранению остатков сгоревших и/или полуразрушенных зданий и сооружений, которые невозможно использовать для проживания и/или хозяйственной деятельности на земельных участках.

Так, сотрудники УАТН с начала года проверили 191 здание, из них в работе – 74, невозможно установить всех собственников на 27 объектах.

Выдано 90 требований по приведению зданий в надлежащее состояние.

Из них 31 на контроле, 28 исполнено, 31 не исполнено, из них: 20 направлены в суд, по трем есть решение суда, восемь направлены судебным приставам.