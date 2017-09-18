Погода в Туле 19 сентября: сильный ветер и похолодание

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-западный, переходящий в западный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду. Немного похолодает – температура воздуха ночью от +8 до +13 градусов, днём – от +15 до +20.

Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.