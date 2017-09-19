Новомосковцы сняли «клип» про аварийную лестницу, ведущую к вокзалу

Лестница, ведущая к железнодорожному вокзалу в Новомосковске, действительно выглядит жутко: разрушенные ступеньки, поручень, держащийся на честном слове, мусор кругом.

Рассказывает местный житель Владислав Байбаков:

– Это видео снято 11 сентября. До этого жители близлежащего микрорайна по улице Вахрушева обращались с жалобой об аварийном состоянии данного перехода, но на проблему отреагировали следующим образом — покрасили аварийный поручень свежей красной краской, залепили сверху крепление металлических перил цементным раствором (который не держит эти перила) и присыпали асфальтом сами ступени. То есть на этом видео вы видите ступеньки уже после «ремонта»... Уже после этого мы повторно направили обращение в РЖД с приложением видеофиксации состояния лестницы. По таким ступенькам ходить опасно для жизни! Ответа мы пока не получили.

Жители просят считать эту публикацию открытым обращением в прокуратуру.