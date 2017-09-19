новости
новости
Регистрация
Новомосковцы сняли «клип» про аварийную лестницу, ведущую к вокзалу

Новомосковцы сняли «клип» про аварийную лестницу, ведущую к вокзалу

На этом видео лестница уже после «ремонта», проведенного по жалобе жителей.

Лестница, ведущая к железнодорожному вокзалу в Новомосковске, действительно выглядит жутко: разрушенные ступеньки, поручень, держащийся на честном слове, мусор кругом.

Рассказывает местный житель Владислав Байбаков:

– Это видео снято 11 сентября. До этого жители близлежащего микрорайна по улице Вахрушева обращались с жалобой об аварийном состоянии данного перехода, но на проблему отреагировали следующим образом — покрасили аварийный поручень свежей красной краской, залепили сверху крепление металлических перил цементным раствором (который не держит эти перила) и присыпали асфальтом сами ступени. То есть на этом видео вы видите ступеньки уже после «ремонта»... Уже после этого мы повторно направили обращение в РЖД с приложением видеофиксации состояния лестницы. По таким ступенькам ходить опасно для жизни! Ответа мы пока не получили.

Жители просят считать эту публикацию открытым обращением в прокуратуру.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 08:41 +6
Другие статьи по темам
Люди
Владислав Байбаков
Место
Новомосковск
Прочее
лестницаразрушенные ступенькижелезнодорожный вокзал

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тула без улицы Металлистов: Утро второе
Тула без улицы Металлистов: Утро второе
Погода в Туле 19 сентября: сильный ветер и похолодание
Погода в Туле 19 сентября: сильный ветер и похолодание
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.