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Под Новомосковском в серьезном ДТП пострадал ребенок
Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

Под Новомосковском в серьезном ДТП пострадал ребенок

Столкнулись две «Тойоты».

Сегодня, 17 сентября, около 13.00 на 189-м км автодороги «Тула-Калуга» произошло столкновение двух автомобилей: «Тойоты Камри» и «Тойоты Аурис». От удара одна из машин улетела в кювет.

В аварии пострадали пассажиры «Тойоты Аурис» — семилетнему мальчику оказали медицинскую помощь на месте происшествия, а 17-летнюю девушку госпитализировали.

Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:22 +1
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