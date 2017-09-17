Под Новомосковском в серьезном ДТП пострадал ребенок

Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

Сегодня, 17 сентября, около 13.00 на 189-м км автодороги «Тула-Калуга» произошло столкновение двух автомобилей: «Тойоты Камри» и «Тойоты Аурис». От удара одна из машин улетела в кювет.

В аварии пострадали пассажиры «Тойоты Аурис» — семилетнему мальчику оказали медицинскую помощь на месте происшествия, а 17-летнюю девушку госпитализировали.

Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.