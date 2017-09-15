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В Туле состоятся спортивные соревнования «Вместе мы – сила!»

В Туле состоятся спортивные соревнования «Вместе мы – сила!»

Мероприятие пройдёт в субботу, 16 сентября, на стадионе «Металлург».

Администрация Тулы совместно с городским отделением партии «Единая Россия» и спортивной школой «Металлург» в субботу проведёт спортивные соревнования среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Вместе – мы сила!», посвященные Дню города-героя Тулы.

В открытии мероприятия примут участие депутаты Тульской городской Думы, представители администрации города Тулы, общественных организаций инвалидов, паралимпийцы. В программу соревнований включены инклюзивные эстафеты и игры, флешмоб-зарядка. Также будут представлены выступления гимнасток, вокалистов, танцевальных коллективов.

По окончании мероприятия представители общественных организаций инвалидов высадят деревья на «Аллее Добра». Открытие соревнований состоится в 11.00 на стадионе «Металлург».

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:42 0
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