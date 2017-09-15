В Ясногорском районе восстановлена подача электроэнергии

Как сообщалось ранее, 15 сентября в 13.10 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о частичном отключении электроснабжения в Ясногорском районе – без света остались 134 дома с общей численностью населения более 500 человек.

По состоянию на 18.55 электроснабжение в районе восстановлено. Оперативно-выездные бригады «Тулэнерго» и сотрудники регионального ГУ МЧС России продолжают восстанавливать повреждённые ЛЭП в других районах Тульской области.