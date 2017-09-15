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В Богородицке мужчина убил обидчика жены топором

В Богородицке мужчина убил обидчика жены топором

Потерпевший получил тяжёлые травмы и скончался в больнице.

Богородицким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 35-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, 10 апреля, в одном из частных домов города, во время распития спиртного обвиняемый поссорился с одним из гостей, который оскорбил его супругу. Вооружившись топором, мужчина нанес обидчику несколько ударов по голове.

От полученных повреждений потерпевший спустя несколько часов скончался в больнице. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд. Обвиняемый находится под стражей.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:19 0
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Место
Тульская областьБогородицк

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