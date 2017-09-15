В Богородицке мужчина убил обидчика жены топором

Богородицким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 35-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, 10 апреля, в одном из частных домов города, во время распития спиртного обвиняемый поссорился с одним из гостей, который оскорбил его супругу. Вооружившись топором, мужчина нанес обидчику несколько ударов по голове.

От полученных повреждений потерпевший спустя несколько часов скончался в больнице. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд. Обвиняемый находится под стражей.