Фестиваль «Куликово поле» вошел в 10 самых популярных культурных событий в России

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Турстат опубликовал рейтинг лучших российских осенних культурных фестивалей в сентябре 2017 года.

Турстат опубликовал Топ-10 лучших осенних культурных фестивалей России в сентябре 2017 года. В рейтинг не вошли культурные события в Москве и Санкт-Петербурге.

Военно-исторический фестиваль «Поле Куликово» в Тульской области занял четвертую строчку списка самых популярных турмаршрутов.

Военно-исторический фестиваль «Поле Куликово» проходит с 14 по 17 сентября на Куликовом поле на берегу Дона у деревни Татинки Тульской области.

10 культурных фестивалей осени, популярных у туристов в сентябре: