новости
новости
Регистрация
Фестиваль «Куликово поле» вошел в 10 самых популярных культурных событий в России
Фотоpoexali.org

Фестиваль «Куликово поле» вошел в 10 самых популярных культурных событий в России

Турстат опубликовал рейтинг лучших российских осенних культурных фестивалей в сентябре 2017 года.

Турстат опубликовал Топ-10 лучших осенних культурных фестивалей России в сентябре 2017 года. В рейтинг не вошли культурные события в Москве и Санкт-Петербурге.

Военно-исторический фестиваль «Поле Куликово» в Тульской области занял четвертую строчку списка самых популярных турмаршрутов.

Военно-исторический фестиваль «Поле Куликово» проходит с 14 по 17 сентября на Куликовом поле на берегу Дона у деревни Татинки Тульской области.

10 культурных фестивалей осени, популярных у туристов в сентябре:

  1. «Рубцовская осень» (Вологодская область): 14-16 сентября 
  2. «Чаепитие в Мытищах» (Мытищи, Московская область): 15-20 сентября 
  3. «Ростовский джаз приглашает» (Ростов-на-Дону): 15-17 сентября 
  4. «Поле Куликово» (Тульская область): 14-17 сентября 
  5. Крымский военно-исторический фестиваль (Балаклава, Севастополь, Республика Крым): 15-16 сентября
  6. «Джангариада» (Элиста, Республика Калмыкия): 16 сентября 2017 года
  7. «60 параллель» (Сургут и Ханты-Мансийск, Югра): 27 сентября — 21 октября 2017 года
  8. «Этажи 2017» (Белгород): 22 — 24 сентября 2017 года
  9. «На родине А.П. Чехова» (Таганрог, Ростовская область): 17 — 24 сентября 2017 года
  10. UrBand Camp 2017 (Сыктывкар, Республика Коми): 21 — 24 сентября 2017 года.
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:23 0
Другие статьи по темам
Событие
Рейтинг самых популярных турмаршрутовлучшие культурные фестивали сентября 2017
Место
Россия

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности
В Тульской области из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.