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Фестиваль «Куликово поле» вошел в 10 самых популярных культурных событий в России
Турстат опубликовал рейтинг лучших российских осенних культурных фестивалей в сентябре 2017 года.
Турстат опубликовал Топ-10 лучших осенних культурных фестивалей России в сентябре 2017 года. В рейтинг не вошли культурные события в Москве и Санкт-Петербурге.
Военно-исторический фестиваль «Поле Куликово» в Тульской области занял четвертую строчку списка самых популярных турмаршрутов.
Военно-исторический фестиваль «Поле Куликово» проходит с 14 по 17 сентября на Куликовом поле на берегу Дона у деревни Татинки Тульской области.
10 культурных фестивалей осени, популярных у туристов в сентябре:
- «Рубцовская осень» (Вологодская область): 14-16 сентября
- «Чаепитие в Мытищах» (Мытищи, Московская область): 15-20 сентября
- «Ростовский джаз приглашает» (Ростов-на-Дону): 15-17 сентября
- «Поле Куликово» (Тульская область): 14-17 сентября
- Крымский военно-исторический фестиваль (Балаклава, Севастополь, Республика Крым): 15-16 сентября
- «Джангариада» (Элиста, Республика Калмыкия): 16 сентября 2017 года
- «60 параллель» (Сургут и Ханты-Мансийск, Югра): 27 сентября — 21 октября 2017 года
- «Этажи 2017» (Белгород): 22 — 24 сентября 2017 года
- «На родине А.П. Чехова» (Таганрог, Ростовская область): 17 — 24 сентября 2017 года
- UrBand Camp 2017 (Сыктывкар, Республика Коми): 21 — 24 сентября 2017 года.
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