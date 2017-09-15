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В Тульской области опрокинулся КамАЗ
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области опрокинулся КамАЗ

Погибла неустановленная женщина.

14 сентября в 17.00 на 133-м километре автодороги «Калуга — Перемышль — Белев — Орёл» 22-летний молодой человек, управляя автомобилем КамАЗ-6520−43, предположительно, не справился с управлением, врезался в отбойник и опрокинулся.

Водителя с телесными повреждениями госпитализировали. Его пассажирка погибла на месте происшествия. Личность погибшей устанавливается, на вид ей 40−45 лет.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:21 0
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