В Тульской области опрокинулся КамАЗ

Фото УГИБДД по Тульской области.

14 сентября в 17.00 на 133-м километре автодороги «Калуга — Перемышль — Белев — Орёл» 22-летний молодой человек, управляя автомобилем КамАЗ-6520−43, предположительно, не справился с управлением, врезался в отбойник и опрокинулся.

Водителя с телесными повреждениями госпитализировали. Его пассажирка погибла на месте происшествия. Личность погибшей устанавливается, на вид ей 40−45 лет.