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В Туле из-за шквалистого ветра сотни домов отключены от электроснабжения
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Туле из-за шквалистого ветра сотни домов отключены от электроснабжения

Кроме того, без света остались и жители Ясногорского района.

Сегодня, 15 сентября, в Тульской области бушует шквалистый ветер. Из-за непогоды тысячи жителей остались без света. Так, в Туле в зону отключения попали 285 домов с общей численностью населения более 290 человек. В Ясногорском районе — 134 дома, это более 500 человек.

Ранее мы сообщали об отключениях электричества в Щёкинском районе.

На месте работают оперативно-выездные бригады филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», оперативные группы Тульского и Ясногорского пожарно-спасательных гарнизонов.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:38 +3
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