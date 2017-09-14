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Туляки хранят в банках почти 170 млрд рублей

Туляки хранят в банках почти 170 млрд рублей

За год объём вкладов населения вырос без малого на десять процентов.

К началу августа объём денежных средств, привлеченных банками Тульской области, составил 168,9 млрд рублей. Объём вкладов населения за год увеличился на 9,6%.

Как уточнили по информации тульского отделения Банка России, туляки предпочитают хранить сбережения в национальной валюте – по сравнению с прошлым годом доля рублёвых депозитов увеличилась с 88,3% до 91,2%.

Индивидуальные предприниматели Тульской области хранят в банках региона 2,4 млрд рублей. Общая сумма депозитов юридических лиц и граждан в кредитных организациях превысила 186,7 млрд рублей.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:47 +1
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