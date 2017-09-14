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Тульские предприятия смогут быстрее и проще оформлять кредиты
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Тульские предприятия смогут быстрее и проще оформлять кредиты

Это стало возможным благодаря новому трёхстороннему соглашению.

В Туле состоялось подписание трёхстороннего соглашения о сотрудничестве между министерством промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области, Фондом развития промышленности Тульской области и тульским отделением Сбербанка России.

По словам руководителя министерства Дмитрия Ломовцева, соглашение позволит повысить привлекательность условий финансирования проектов предприятий Тульской области.

Директор Фонда развития промышленности региона Дмитрий Пронин подчеркнул, действующие программы регионального фонда предполагают заёмное финансирование проектов промышленности в Тульской области на сумму до 100 млн рублей по ставке 1 и 5% годовых.

Теперь предприятиям не нужно будет параллельно обращаться и в Фонд, и в банки, чтобы подобрать наиболее выгодные условия. На основании соглашения модель взаимодействия выстроена и заемщику будет предлагаться готовое типовое решение.

Также был заключён меморандум о взаимопонимании в отношении предоставления финансовой поддержки по инвестиционному проекту между Фондом развития промышленности Тульской области, Сбербанком и заводом «Тулаэлектропривод». Новый проект с высоким потенциалом импортозамещения позволит предприятию расширить номенклатуру производимой продукции и укрепить свои позиции на российском и зарубежном рынке электроприводов. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:19 0
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