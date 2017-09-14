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Тульские энергетики мобилизованы из-за ухудшения погоды

Тульские энергетики мобилизованы из-за ухудшения погоды

В связи с неблагоприятным метеопрогнозом в «Тулэнерго» введен режим повышенной готовности.

В случае необходимости могут быть задействованы 120 бригад (624 человека, 283 единицы техники), а также 124 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 6,6 МВт. Энергетики находятся на постоянной связи с органами власти, подразделениями МЧС, коммунальными службами. Под контролем находятся социально значимые объекты.

Для оперативного информирования населения о работе электросетевого комплекса в случае возникновения внештатных ситуаций круглосуточно работает единый бесплатный номер контакт-центра: 8-800-100-33-00. Информацию также можно получить по телефону: 73-04-29.

Энергетики предупреждают: смертельно опасно приближаться к провисшим или оборванным проводам. Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на восемь метров. Если вы оказались на более близком расстоянии – отходите от провода, не отрывая стоп от земли.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:40 +1
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