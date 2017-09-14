В Богородицком районе полицейские раскрыли хищение сои на миллион рублей

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России «Богородицкий» выявили факт хищения чужого имущества в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

По предварительным данным, 48-летний мужчина, оказывая по договору услуги по перевозке сельхозкультур, присвоил партию сои на общую сумму 597 тысяч 681 рубль. В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

Аналогичное хищение совершил 34-летний перевозчик, укравший партию сои стоимостью 608 тысяч 972 рубля. В полиции уголовное дело по факту кражи. Правоохранители выясняют все детали совершённых противоправных деяний и проверяют подозреваемых на причастность к другим аналогичным преступлениям.