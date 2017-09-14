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Погода в Туле 15 сентября: тепло, сильный ветер и небольшой дождь

Погода в Туле 15 сентября: тепло, сильный ветер и небольшой дождь

Синоптики обещают переменную облачность и давление ниже нормы.

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе ожидается облачность с прояснениями.

Ночью без осадков, днём возможен небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). Ветер юго-западный, 6-11 м/с, днём местами порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +10 до +15, днём будет тепло – до 23 градусов тепла. Атмосферное давление по-прежнему низкое – 735-740 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +3
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