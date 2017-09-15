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В Щёкино ночью сгорел «Форд»
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Щёкино ночью сгорел «Форд»

Причина пожара устанавливается.

14 сентября в 23.59 в «Единую службу спасения-112» сообщили о том, что в Щёкино на улице Лукашина загорелся автомобиль «Форд Эксплорер».

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области, пожарные прибыли на место происшествия уже через минуту после вызова — в полночь.

Однако автомобиль спасти не удалось. За считанные минуты он полностью сгорел. Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 08:58 +1
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