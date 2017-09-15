Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В Щёкино ночью сгорел «Форд»
Причина пожара устанавливается.
14 сентября в 23.59 в «Единую службу спасения-112» сообщили о том, что в Щёкино на улице Лукашина загорелся автомобиль «Форд Эксплорер».
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области, пожарные прибыли на место происшествия уже через минуту после вызова — в полночь.
Однако автомобиль спасти не удалось. За считанные минуты он полностью сгорел. Причина пожара устанавливается.
Другие статьи по темам
Событие
Место
Прочее