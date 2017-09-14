В тульском музее оружия отпразднуют День оружейника

В воскресенье, 17 сентября, в 15.00, стартует фестиваль «Тула оружейная: от мастера – до защитника». На территории музея будет развернута интерактивная площадка «Кузнецкая Слобода». Кузнецы, резчики по дереву, гончары, граверы поделятся секретами древних ремёсел.

В 15.10 военно-исторический театр «Несокрушимые» музея оружия представит театрализованную миниатюру «Демидов – рождение легенды». В 15.30 начнётся праздничная концертная программа с участием лучших творческих коллективов Тулы, а в 16.20 реконструкторы из военно-исторических клубов представят коллекцию костюмов и вооружения русских воинов со времён Киевской Руси до Великой Отечественной войны.

Во вторник, 19 сентября, в День оружейника, в 11.00 состоится торжественное открытие бюста Героя Социалистического Труда Г. А. Денежкина на Аллее Славы знаменитых оружейников Тулы. В 12.00 запланирована встреча с народным артистом РСФСР Михаилом Ивановичем Ножкиным.

Для посетителей будут организованы тематические экскурсии «Тула оружейная» по историческому центру города и интерактивные костюмированные экскурсии по новой постоянной экспозиции «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности». Азы оружейного дела все желающие смогут постигнуть в ходе культурно-образовательной программы «Оружейная азбука: учимся играя». Завершится праздничный день светомузыкальным представлением.