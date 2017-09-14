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На следующей неделе в Туле ограничат движение транспорта, сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

18 и 22 сентября 2017 года в Туле пройдет XV Международный фестиваль военного кино им. Ю.Н. Озерова . В связи с этим будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств на участке:

с 15.00 до 23.00 на участке улицы Пушкинской от проспекта Ленина до улицы Фридриха Энгельса.

А 19 сентября 2017 года в Туле пройдет День оружейника. В связи с проведением праздничных мероприятий будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств: