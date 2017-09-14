новости
новости
Регистрация
На следующей неделе в Туле ограничат движение транспорта
Фото:yarcube.ru

На следующей неделе в Туле ограничат движение транспорта

Ограничения связаны с проведением Дня оружейника и фестиваля военного кино.

На следующей неделе в Туле ограничат движение транспорта, сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

18 и 22 сентября 2017 года в Туле пройдет XV Международный фестиваль военного кино им. Ю.Н. Озерова. В связи с этим будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств на участке:

  • с 15.00 до 23.00 на участке улицы Пушкинской от проспекта Ленина до улицы Фридриха Энгельса.

А 19 сентября 2017 года в Туле пройдет День оружейника. В связи с проведением праздничных мероприятий будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств:

  • с 8.00 до 22.00 в Оружейном переулке на участке от улицы Демидовской до улицы Октябрьской;
  • с 8.00 до 16.00 по улице Гоголевской на участке от проспекта Ленина до улицы Тургеневской.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:33 0
Другие статьи по темам
Событие
Ограничение движения транспортаМеждународный фестиваль военного киноДень оружейника
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В России детские автобусы оборудуют проблесковыми маячками
В России детские автобусы оборудуют проблесковыми маячками
В Тульской области пройдет ралли
В Тульской области пройдет ралли
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.