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На следующей неделе в Туле ограничат движение транспорта
Ограничения связаны с проведением Дня оружейника и фестиваля военного кино.
На следующей неделе в Туле ограничат движение транспорта, сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.
18 и 22 сентября 2017 года в Туле пройдет XV Международный фестиваль военного кино им.
- с 15.00 до 23.00 на участке улицы Пушкинской от проспекта Ленина до улицы Фридриха Энгельса.
А 19 сентября 2017 года в Туле пройдет День оружейника. В связи с проведением праздничных мероприятий будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств:
- с 8.00 до 22.00 в Оружейном переулке на участке от улицы Демидовской до улицы Октябрьской;
- с 8.00 до 16.00 по улице Гоголевской на участке от проспекта Ленина до улицы Тургеневской.
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