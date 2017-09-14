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В Тульской области пройдет ралли

В Тульской области пройдет ралли

Приглашаются все желающие!

16 сентября в Тульской области пройдет ралли III категории «Тульский рубеж 71», посвященный памяти генерала Павла Алексеевича Белова.

Старт в 10.00 от аэродрома «Мясново». Финиш — возле Кургана Бессмертия в Киреевском районе.

В программе:

  • 9.00 — торжественное открытие,
  • 10.00 — старт ралли,
  • 14.00 — прибытие к мемориалу,
  • 14.30 — чествование ветеранов Киреевского района, возложение цветов,
  • 15.00 — торжественное закрытие.

Отметим, что помимо асфальта участников ждут два участка по грунтовой дороге. Подробности — в группе ВКонтакте.

Организаторы и участники мероприятия: министерство молодежной политики Тульской области, администрация Тулы, администрация МО Киреевский район, региональная Федерация автомобильного спорта, региональное отделение ДОСААФ России Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:12 0
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