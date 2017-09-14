В Тульской области пройдет ралли
Приглашаются все желающие!
16 сентября в Тульской области пройдет ралли III категории «Тульский рубеж 71», посвященный памяти генерала Павла Алексеевича Белова.
Старт в 10.00 от аэродрома «Мясново». Финиш — возле Кургана Бессмертия в Киреевском районе.
В программе:
- 9.00 — торжественное открытие,
- 10.00 — старт ралли,
- 14.00 — прибытие к мемориалу,
- 14.30 — чествование ветеранов Киреевского района, возложение цветов,
- 15.00 — торжественное закрытие.
Отметим, что помимо асфальта участников ждут два участка по грунтовой дороге. Подробности — в группе ВКонтакте.
Организаторы и участники мероприятия: министерство молодежной политики Тульской области, администрация Тулы,