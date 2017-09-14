16 сентября в Тульской области пройдет ралли III категории «Тульский рубеж 71», посвященный памяти генерала Павла Алексеевича Белова.

Старт в 10.00 от аэродрома «Мясново». Финиш — возле Кургана Бессмертия в Киреевском районе.

В программе:

9.00 — торжественное открытие,

10.00 — старт ралли,

14.00 — прибытие к мемориалу,

14.30 — чествование ветеранов Киреевского района, возложение цветов,

15.00 — торжественное закрытие.

Отметим, что помимо асфальта участников ждут два участка по грунтовой дороге. Подробности — в группе ВКонтакте.