В Тульской области пройдет Международный фестиваль военного кино

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Он будет посвящен 75-летию Сталинградской битвы.

С 18 по 22 сентября в Тульской области пройдет ХV Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова , посвящённый 75-летию Сталинградской битвы.

Более чем на 20 площадках Тулы и области будут представлены около 70 новых фильмов. Все они будут разделены на пять номинаций:

«Боевая десятка» – игровые фильмы

«Битва за жизнь» – документальные фильмы

«Соколенок» – детско-юношеские фильмы

«АКМ» – короткометражки

«Солдаты свободы» – ретроспективное кино

В число участников и жюри фестиваля войдут известные российские артисты и режиссеры Михаил Ножкин, Владимир Бортко, Елена Цыплакова, Андрей Кравчук, Юрий Назаров, Людмила Мальцева, Лев Прыгунов, Светлана Галка, Игорь Петренко, Юлия Пересильд. Наталья Гугуева представит свою картину «Форсаж. Возвращение», а Юлия Рыбакова — фильм «Ленинград. Номер 7».

Также среди участников — актеры и продюсеры из Китая, Белоруссии, Казахстана.

На фестивале выступит скрипач-виртуоз Степан Мезенцев, солист рок-группы «Мономах» Василий Акимов, солист вокально-инструментального ансамбля «Белый орел». Творческий вечер проведут Сергей и Саша Маховиковы.

Все показы и мероприятия традиционно будут бесплатными.

Афиша показов

18 сентября

Тула, «Киносити», ул. Советская, 47, ТЦ «Гостиный двор»

14.00 «Викинг». Фильм представит режиссер А. Кравчук

Тула, Академический театр драмы имени М. Горького, пр. Ленина, 34-а

18.00 Открытие XV МФВК имени Ю. Н. Озерова

19 сентября

Тула, Молодежный многопрофильный центр «Родина», пр. Ленина, 20

11.00 Творческая встреча главных героев мультсериала «Маша и Медведь» Бориса Кутневича и Алины Кукушкиной со зрителями

11.40 «Маша и Медведь»

12.10 Программа Суздальского фестиваля анимации

Тула, Колледж культуры и искусства, пр. Ленина, 36

11.00 Творческая встреча народной артистки России Елены Цыплаковой со зрителями

11.40 «Мой первый роман», дебют представит режиссер Мария Мина

11.50 «Баллада о стране». Автор сценария и режиссер — Е. Москвина

12.35 «От Виктора Виктору». Автор сценария и режиссер — Н. Рудановская

13.00 «Владислав Ардзинба. Драма победителя». Режиссер – С. Русаков

Тула, Государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого, пр. Ленина, 125

11.00 «Одесса. Чёрная весна». Автор сценария и режиссер — А. Дёмин

12.35 «Климов». Автор сценария и режиссер — М. Павлов

13.15 «Василий Чуйков. Стоять насмерть!». Автор сценария и режиссер — А. Афанасьева

Тула, Ретро-кинотеатр «Майский», ул. 9 Мая, 1-а

14.00 85-летию Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Режиссер-постановщик — Андрей Тарковский. Фильм представит Лариса Солоницына

Тула, Музей оружия, ул. Октябрьская, 2

12.00 Творческая встреча народного артиста РСФСР Михаила Ножкина со зрителями

12.40 «Битва за Россию»

Суворов, Центр культуры и кино, Дворцовая площадь, 1

15.00 85-летию Андрея Тарковского «Иваново детство». Режиссер- постановщик — Андрей Тарковский

Новомосковск, кинотеатр «Победа», ул. Октябрьская, 23

14.00 Творческая встреча народного артиста России Юрия Назарова со зрителями

Поселок Первомайский, Кадетская школа, ул. Дачная, 14

15.00 «28 панфиловцев». Фильм представит актер Амаду Мамадаков

Поселок Дубна, Дубенский районный центр культуры, искусства, кино, ул. Фрунзе, 2-а

18.00 Творческая встреча актрисы Светланы Галка со зрителями

19.00 «Землетрясение». Режиссёр-постановщик — С. Андреасян

20 сентября

Тула, Государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого, пр. Ленина, 125

11.00 «Про войну. Медсестра». Автор сценарий и режиссер-постановщик — А. Богатырев

11.25 «Ленинград. Номер 7». Фильм представит режиссер Ю. Рыбакова

12. 20 «Донбасс. Моя Спарта». Оператор фронтовых съемок — М. Фадеев

13. 45 «Форсаж. Возвращение». Режиссер — Наталия Гугуева

Тула, ДКЖ , 3D-кинотеатр

18.00 «По млечному пути». Автор сценария и режиссер-постановщик — Эмир Кустурица. Фильм представит продюсер Йован Маркович

Ясногорск, Центр народной культуры «Родина», ул. П. Смидовича, 4

17.00 Творческая встреча актрисы Ольги Хохловой со зрителями.

18.00 «Три дня до весны». Режиссер-постановщик — А. Касаткин

Щекино, Городской Дворец культуры, ул. Ленина, 15

13.00 «Притяжение». Режиссер-постановщик — Фёдор Бондарчук. Фильм представят члены съемочной группы

Венев, Межпоселенческий культурно-досуговый центр, ул. Володарского, 11

17.00 Творческая встреча народного артиста России Льва Прыгунова со зрителями

17.40 «Сноуден». Режиссёр-постановщик — Оливер Стоун

21 сентября

Тула, Колледж культуры и искусства, пр. Ленина, 36

11.00 «Сон грядущий». Режиссер А. Варлей

11.25 «Русские соколы в небе Китая»

12.10 «Мария Полякова. Своя среди чужих». Режиссер — А. Китайцев

13.15 «Спасти Москву». Режиссер-постановщик — А. Пономарев

Тула, ретро-кинотеатр «Майский», ул. 9 Мая, 1-а

Документальное кино Сербии

11.00 — «Во имя жизни». Автор сценария и режиссер — Божко Савкович

11.10 — «На грани безумия». Автор сценария и режиссер — Милана Маяр

11.40 — «Момчило Гаврич. Маленький солдат Великой войны». Автор сценария и режиссер — Бранко Станкович

Фильмы представит Йован Маркович

11.45 «Большая дорога». Автор сценария — Георгий Мдивани, режиссёр-постановщик — Юрий Озеров

Поселок Теплое, Межпоселенческий Дом культуры, ул. Советская, 40

17.00 «Анна Каренина. История Вронского». Режиссер-постановщик — Карен Шахназаров

Богородицк, Подростково-молодежный центр «Азимут», ул. Коммунаров, 91

17.00 «Битва у реки Сянцзян». Режиссер — Чэнь Ли. Фильм представят авторы

Плавск, Городской дом культуры, ул. Орлова, 11

18.00 «Храбрые воины». Режиссер-постановщик — Нин Хайцзянь

Узловая, Молодежный Любительский Театр, ул. Ленина, 2

19.00 «Время первых». Режиссер-постановщик — Д. Киселев. Фильм представит заслуженный артист Республики Беларусь Анатолий Котенев

Щекино, Городской Дворец культуры, ул. Ленина, 15

19.00 «Сын Саула». Режиссёр-постановщик — Ласло Немеш

22 сентября

Тула, Тульское суворовское военное училище Министерства обороны

Российской Федерации, ул. Рязанская, 25

14.00 «Горячий лед». Режиссер — Н. Гарифуллин

14.15 «Подранки». Автор сценария и режиссер-постановщик — Николай Губенко

Тула, «Киносити», ул. Советская, 47, ТЦ «Гостиный двор»

14.00 «Холодное танго». Автор сценария и режиссер-постановщик — П. Чухрай. Фильм представит исполнительница главной роли Юлия Пересильд

Донской, Дом культуры имени Молодцова, микрорайон Центральный, ул. Октябрьская, 91

18.00 «Женя-Женечка и Катюша». Автор сценария — Булат Окуджава, Владимир Мотыль. Режиссёр-постановщик — В. Мотыль

Тула, Академический театр драмы имени М. Горького, пр. Ленина, 34-а