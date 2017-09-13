В Тульской области пройдет Международный фестиваль военного кино
Он будет посвящен 75-летию Сталинградской битвы.
С 18 по 22 сентября в Тульской области пройдет ХV Международный фестиваль военного кино имени
Более чем на 20 площадках Тулы и области будут представлены около 70 новых фильмов. Все они будут разделены на пять номинаций:
- «Боевая десятка» – игровые фильмы
- «Битва за жизнь» – документальные фильмы
- «Соколенок» – детско-юношеские фильмы
- «АКМ» – короткометражки
- «Солдаты свободы» – ретроспективное кино
В число участников и жюри фестиваля войдут известные российские артисты и режиссеры Михаил Ножкин, Владимир Бортко, Елена Цыплакова, Андрей Кравчук, Юрий Назаров, Людмила Мальцева, Лев Прыгунов, Светлана Галка, Игорь Петренко, Юлия Пересильд. Наталья Гугуева представит свою картину «Форсаж. Возвращение», а Юлия Рыбакова — фильм «Ленинград. Номер 7».
Также среди участников — актеры и продюсеры из Китая, Белоруссии, Казахстана.
На фестивале выступит скрипач-виртуоз Степан Мезенцев, солист рок-группы «Мономах» Василий Акимов, солист вокально-инструментального ансамбля «Белый орел». Творческий вечер проведут Сергей и Саша Маховиковы.
Все показы и мероприятия традиционно будут бесплатными.
Афиша показов
Тула, «Киносити», ул. Советская, 47, ТЦ «Гостиный двор»
- 14.00 «Викинг». Фильм представит режиссер А. Кравчук
Тула, Академический театр драмы имени М. Горького, пр. Ленина, 34-а
- 18.00 Открытие XV МФВК имени Ю. Н. Озерова
Тула, Молодежный многопрофильный центр «Родина», пр. Ленина, 20
- 11.00 Творческая встреча главных героев мультсериала «Маша и Медведь» Бориса Кутневича и Алины Кукушкиной со зрителями
- 11.40 «Маша и Медведь»
- 12.10 Программа Суздальского фестиваля анимации
Тула, Колледж культуры и искусства, пр. Ленина, 36
- 11.00 Творческая встреча народной артистки России Елены Цыплаковой со зрителями
- 11.40 «Мой первый роман», дебют представит режиссер Мария Мина
- 11.50 «Баллада о стране». Автор сценария и режиссер — Е. Москвина
- 12.35 «От Виктора Виктору». Автор сценария и режиссер — Н. Рудановская
- 13.00 «Владислав Ардзинба. Драма победителя». Режиссер – С. Русаков
Тула, Государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого, пр. Ленина, 125
- 11.00 «Одесса. Чёрная весна». Автор сценария и режиссер — А. Дёмин
- 12.35 «Климов». Автор сценария и режиссер — М. Павлов
- 13.15 «Василий Чуйков. Стоять насмерть!». Автор сценария и режиссер — А. Афанасьева
Тула, Ретро-кинотеатр «Майский», ул. 9 Мая, 1-а
- 14.00 85-летию Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Режиссер-постановщик — Андрей Тарковский. Фильм представит Лариса Солоницына
Тула, Музей оружия, ул. Октябрьская, 2
- 12.00 Творческая встреча народного артиста РСФСР Михаила Ножкина со зрителями
- 12.40 «Битва за Россию»
Суворов, Центр культуры и кино, Дворцовая площадь, 1
- 15.00 85-летию Андрея Тарковского «Иваново детство». Режиссер- постановщик — Андрей Тарковский
Новомосковск, кинотеатр «Победа», ул. Октябрьская, 23
- 14.00 Творческая встреча народного артиста России Юрия Назарова со зрителями
Поселок Первомайский, Кадетская школа, ул. Дачная, 14
- 15.00 «28 панфиловцев». Фильм представит актер Амаду Мамадаков
Поселок Дубна, Дубенский районный центр культуры, искусства, кино, ул. Фрунзе, 2-а
- 18.00 Творческая встреча актрисы Светланы Галка со зрителями
- 19.00 «Землетрясение». Режиссёр-постановщик — С. Андреасян
Тула, Государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого, пр. Ленина, 125
- 11.00 «Про войну. Медсестра». Автор сценарий и режиссер-постановщик — А. Богатырев
- 11.25 «Ленинград. Номер 7». Фильм представит режиссер Ю. Рыбакова
- 12. 20 «Донбасс. Моя Спарта». Оператор фронтовых съемок — М. Фадеев
- 13. 45 «Форсаж. Возвращение». Режиссер — Наталия Гугуева
Тула,
- 18.00 «По млечному пути». Автор сценария и режиссер-постановщик — Эмир Кустурица. Фильм представит продюсер Йован Маркович
Ясногорск, Центр народной культуры «Родина», ул. П. Смидовича, 4
- 17.00 Творческая встреча актрисы Ольги Хохловой со зрителями.
- 18.00 «Три дня до весны». Режиссер-постановщик — А. Касаткин
Щекино, Городской Дворец культуры, ул. Ленина, 15
- 13.00 «Притяжение». Режиссер-постановщик — Фёдор Бондарчук. Фильм представят члены съемочной группы
Венев, Межпоселенческий культурно-досуговый центр, ул. Володарского, 11
- 17.00 Творческая встреча народного артиста России Льва Прыгунова со зрителями
- 17.40 «Сноуден». Режиссёр-постановщик — Оливер Стоун
Тула, Колледж культуры и искусства, пр. Ленина, 36
- 11.00 «Сон грядущий». Режиссер А. Варлей
- 11.25 «Русские соколы в небе Китая»
- 12.10 «Мария Полякова. Своя среди чужих». Режиссер — А. Китайцев
- 13.15 «Спасти Москву». Режиссер-постановщик — А. Пономарев
Тула, ретро-кинотеатр «Майский», ул. 9 Мая, 1-а
Документальное кино Сербии
- 11.00 — «Во имя жизни». Автор сценария и режиссер — Божко Савкович
- 11.10 — «На грани безумия». Автор сценария и режиссер — Милана Маяр
- 11.40 — «Момчило Гаврич. Маленький солдат Великой войны». Автор сценария и режиссер — Бранко Станкович
Фильмы представит Йован Маркович
- 11.45 «Большая дорога». Автор сценария — Георгий Мдивани, режиссёр-постановщик — Юрий Озеров
Поселок Теплое, Межпоселенческий Дом культуры, ул. Советская, 40
- 17.00 «Анна Каренина. История Вронского». Режиссер-постановщик — Карен Шахназаров
Богородицк, Подростково-молодежный центр «Азимут», ул. Коммунаров, 91
- 17.00 «Битва у реки Сянцзян». Режиссер — Чэнь Ли. Фильм представят авторы
Плавск, Городской дом культуры, ул. Орлова, 11
- 18.00 «Храбрые воины». Режиссер-постановщик — Нин Хайцзянь
Узловая, Молодежный Любительский Театр, ул. Ленина, 2
- 19.00 «Время первых». Режиссер-постановщик — Д. Киселев. Фильм представит заслуженный артист Республики Беларусь Анатолий Котенев
Щекино, Городской Дворец культуры, ул. Ленина, 15
- 19.00 «Сын Саула». Режиссёр-постановщик — Ласло Немеш
Тула, Тульское суворовское военное училище Министерства обороны
Российской Федерации, ул. Рязанская, 25
- 14.00 «Горячий лед». Режиссер — Н. Гарифуллин
- 14.15 «Подранки». Автор сценария и режиссер-постановщик — Николай Губенко
Тула, «Киносити», ул. Советская, 47, ТЦ «Гостиный двор»
- 14.00 «Холодное танго». Автор сценария и режиссер-постановщик — П. Чухрай. Фильм представит исполнительница главной роли Юлия Пересильд
Донской, Дом культуры имени Молодцова, микрорайон Центральный, ул. Октябрьская, 91
- 18.00 «Женя-Женечка и Катюша». Автор сценария — Булат Окуджава, Владимир Мотыль. Режиссёр-постановщик — В. Мотыль
Тула, Академический театр драмы имени М. Горького, пр. Ленина, 34-а
- 18.00 Торжественное закрытие XV МФВК имени Ю. Н. Озерова.