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Сотрудники Росгвардии по Тульской области стали донорами крови
Фото пресс-службы Росгвардии.

Сотрудники Росгвардии по Тульской области стали донорами крови

Всего же росгвардейцы сдали около 23 литров крови.

Бойцы ОМОН, сотрудники СОБР и вневедомственной охраны Росгвардии с самого утра прибыли на станцию переливания крови. Участие росгвардейцев в донорских акциях давно стала доброй традицией — многие сотрудники сдают кровь в четвертый и пятый раз.

Новичков не много, но все они полны энтузиазма и желания спасти чью-то жизнь.

- Это наша работа — защищать Родину и ее граждан, — сказал командир СОБР полковник Андрей Якушонок, — и она заключается не только в ежедневной службе, но и в маленьких, но жизненно важных делах,

50 сотрудников и военнослужащих Росгвардии по Тульской области сдали 23 литра крови.

ГУЗ «Тульская областная станция крови» выразила глубокую признательность за активную поддержку акции и благодарность за регулярное сотрудничество.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:45 0
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