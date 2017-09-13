В Алексине пьяный водитель «Инфинити» избил инспектора ДПС

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Алексина. Он подозревается в ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, 9 сентября днем в Алексине на пересечении улиц Мира и Ленина инспектор ДПС остановил автомобиль «Инфинити», водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ответ на законные требования сотрудника ДПС выйти из машины и пройти для освидетельствования водитель несколько раз ударил рукой по голове и руке инспектора.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления.

Санкция ч.1 ст.318 УК РФ предусматривает различные виды наказания, в том числе штраф до двухсот тысяч рублей и лишение свободы на срок до пяти лет.