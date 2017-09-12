За неделю в Тульской области от укусов клещей пострадали 85 человек
Всего с начала сезона с жалобой на укусы в медицинские учреждения обратились 2347 жителей региона.
За прошедшую неделю в лечебно-профилактические организации Тульской области с жалобами на укусы клещей обратились 85 человек, среди них 19 детей.
Исследовано 20 проб клещей снятых с людей. Общая инфицированность боррелиями составила пять процентов. Всего с начала сезона на укусы клещей пожаловались 2347 человек, из них 785 детей. Больше всего случаев зарегистрировано в Алексинском, Заокском, Ясногорском, Суворовском, Белевском, Ефремовском, Новомосковском, Щёкинском, Плавском, Киреевском районах и в Туле.
Проведены акарицидные обработки 876 га территории Тульской области, что на 17% больше, чем в прошлом году. Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает, что в случае присасывания клеща необходимо обратиться в медицинскую организацию для его удаления и провести необходимые обследования.
Это можно сделать в лаборатории областного «Центра гигиены и эпидемиологии» (ул. Оборонная, д. 114, тел: 37-39-56) или в «Тульской диагностической лаборатории» (ул. Московская, д. 17, тел: 21-23-69).