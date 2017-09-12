Жителя посёлка Плеханово осудили за воспрепятствование работе журналиста

Во время «газового» конфликта пожилой мужчина отобрал у корреспондента карту памяти с отснятым видеоматериалом.

Собранные сотрудниками СУ СК России по Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 61-летнему жителю посёлка Плеханово. Он признан виновным в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

Следствием и судом установлено, что в марте прошлого года в посёлке Плеханово Ленинского района корреспондент федерального телеканала вместе со съёмочной группой готовил видеосюжет о незаконной врезке местных жителей в газопровод.

Высказавшим недовольство местным жителям корреспондент предъявил удостоверение журналиста. Один из жителей посёлка в нецензурной форме потребовал прекратить съемку и потребовал передать ему карту памяти с уже отснятым материалом.

Корреспондент вынужден был отдать мужчине носитель информации. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.