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«Ясная Поляна» проводит экологические конкурсы для детей

«Ясная Поляна» проводит экологические конкурсы для детей

Юные туляки смогут посостязаться в изготовлении плакатов, флаеров и птичьих кормушек.

В рамках Года экологии в России в музее-усадьбе «Ясная Поляна» пройдут три детских конкурса. Участники будут состязаться в изготовлении плакатов и флаеров на экологическую тематику, экоподелок и кормушек для птиц. Все Конкурсные работы будут приниматься до 28 февраля 2018 года включительно.

В конкурсе плаката «Береги природу» выделено три номинации: «Природа – твой дом», «Мы против мусора», «Мир заповедной природы». Жюри принимает электронные копии работ, выполненных акварелью, гуашью, карандашом, пастелью, графитом и тушью. Помимо наград в основных номинациях, грамоты могут получить авторы оригинальных экологических лозунгов или стихотворений.

На конкурс «Лучшая экоподелка» принимаются фотографии изделий, выполненных из природных материалов и вторсырья – текстиля, дерева, макулатуры, пластика, резины, мягких видов металла. В рамках конкурса «Помоги птицам» жюри будет выбирать самые красивые, функциональные и оригинальные птичьи кормушки по присланным изображениям.

Все три конкурса имеют статус международных: участие в них могут принять не только дети из России, но и из других стран. Заявку может подать ребенок любой возрастной категории. С подробными условиями конкурса и правилами оформления заявок можно ознакомиться здесь

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:22 0
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