В Тульскую область пришло бабье лето

Фото: selfmadewoman.community, meteoinfo.ru

Синоптики обещают, что в ближайшие 7 дней в регионе будет по-летнему тепло.

До конца недели жителей Тульской области ждет по-летнему теплая погода, обещают синоптики. В начале недели в дневные часы столбик термометра поднимется до отметки +24, а ночью ожидается 14−16 градусов тепла. В среду, по прогнозам экспертов Гидрометцентра России, в регионе будет переменная облачность и пройдут небольшие дожди.

К концу недели ветер сменит свое направление с южного на западный. На выходных в регион вернется теплая солнечная погода. Днем воздух прогреется до +19 +21, ночью в регионе обещают +11.