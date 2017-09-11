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В Тульскую область пришло бабье лето
Фото: selfmadewoman.community, meteoinfo.ru

В Тульскую область пришло бабье лето

Синоптики обещают, что в ближайшие 7 дней в регионе будет по-летнему тепло.

До конца недели жителей Тульской области ждет по-летнему теплая погода, обещают синоптики. В начале недели в дневные часы столбик термометра поднимется до отметки +24, а ночью ожидается 14−16 градусов тепла. В среду, по прогнозам экспертов Гидрометцентра России, в регионе будет переменная облачность и пройдут небольшие дожди.

К концу недели ветер сменит свое направление с южного на западный. На выходных в регион вернется теплая солнечная погода. Днем воздух прогреется до +19 +21, ночью в регионе обещают +11.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:30 +2
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