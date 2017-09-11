В Щёкино прошёл турнир по смешанным единоборствам «Русский щит»

Фото предоставлены участниками соревнований

Турнир «Русский щит» уже стал для Щёкинского района традиционным – он проводится четвёртый год подряд. В этот раз в боях приняли участие 32 бойца, на ринг вышли 16 пар спортсменов.

Среди участников были представители Тулы, Липецка, Калуги, Рязани и других городов России. Организаторами турнира стали тульское отделение федерации смешанных единоборств «ОСЕ» и фонд Александра Поветкина «Возрождение» при поддержке администрации Щёкинского района.

После торжественного построения к участникам и зрителям обратился глава администрации района Олег Федосов – он поблагодарил фонд развития спорта и воспитания молодежи «Возрождение» и федерацию смешанных единоборств за подготовку и проведение соревнований, а также поздравил присутствующих с Днём Тульской области, 240-летием Тульской губернии и 871-й годовщиной образования Тулы.

Среди почетных гостей на турнире присутствовали руководитель компании «Good Light» Дмитрий Тарасов, ветеран спецназа ВДВ, кавалер ордена Мужества Алексей Снетков, начальник физической подготовки тульского Суворовского училища, капитан ВДВ Андрей Смыслов, чемпион мира по смешанным единоборствам, чемпион мира по самбо, заслуженный мастер спорта Михаил Илюхин и представитель компании «Ростелеком» Константин Соловьев.

В рамках турнира организаторы и участники получили награды за вклад в развитие спорта на территории муниципалитета и пропаганду здорового образа жизни. Затем стартовали поединки, которые проходили в формате одного боя.

После рефери определяли победителя, который награждался медалью, грамотой и памятными подарками. Паузы между боями заполняли музыкальными номерами артисты Городского Дворца культуры города Щекино – Ирина Панарина, Аэлита Яшкина, Ольга Федорова, Елена Каразинова и Дарья Богославская.