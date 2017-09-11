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В Кимовске полностью восстановлено водоснабжение

В Кимовске полностью восстановлено водоснабжение

К ликвидации коммунальной аварии привлекались девять сотрудников МЧС.

Как сообщалось ранее, в понедельник утром, в 9.30, в оперативно-дежурную смену «Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области» поступила информация о частичном нарушении водоснабжения в Кимовске.

Без воды остались более 28 тысяч человек. На место были направлены аварийно-восстановительные бригады ГУ МЧС России по Тульской области. Сейчас городская система водоснабжения функционирует в штатном режиме.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:08 +3
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