В Кимовске полностью восстановлено водоснабжение

Как сообщалось ранее, в понедельник утром, в 9.30, в оперативно-дежурную смену «Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области» поступила информация о частичном нарушении водоснабжения в Кимовске.

Без воды остались более 28 тысяч человек. На место были направлены аварийно-восстановительные бригады ГУ МЧС России по Тульской области. Сейчас городская система водоснабжения функционирует в штатном режиме.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники.