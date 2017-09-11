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В Ефремове молодая мать с грудным ребенком через суд добивается жилья
Фото: t-l.ru

В Ефремове молодая мать с грудным ребенком через суд добивается жилья

В дело вмешалась прокуратура.

Ефремовская межрайонная прокуратура направила иск в суд о предоставлении жилья сироте с грудным ребенком.  

В жилом помещении, где была зарегистрирована 18-летняя девушка, произошел пожар. Жить там теперь невозможно. 2 августа 2017 года у нее родилась дочь. До сих пор молодой маме жилье не предоставлено. После выписки из роддома она находится в стационарном отделении Кризисного центра помощи женщинам.

Теперь добиваться благоустроенного жилья для девушки у министерства труда и социальной защиты через суд будет прокуратура.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:28 0
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Место
Тульская область

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