В Ефремове молодая мать с грудным ребенком через суд добивается жилья

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Ефремовская межрайонная прокуратура направила иск в суд о предоставлении жилья сироте с грудным ребенком.

В жилом помещении, где была зарегистрирована 18-летняя девушка, произошел пожар. Жить там теперь невозможно. 2 августа 2017 года у нее родилась дочь. До сих пор молодой маме жилье не предоставлено. После выписки из роддома она находится в стационарном отделении Кризисного центра помощи женщинам.

Теперь добиваться благоустроенного жилья для девушки у министерства труда и социальной защиты через суд будет прокуратура.