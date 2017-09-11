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В Ефремове молодая мать с грудным ребенком через суд добивается жилья
В дело вмешалась прокуратура.
Ефремовская межрайонная прокуратура направила иск в суд о предоставлении жилья сироте с грудным ребенком.
В жилом помещении, где была зарегистрирована 18-летняя девушка, произошел пожар. Жить там теперь невозможно. 2 августа 2017 года у нее родилась дочь. До сих пор молодой маме жилье не предоставлено. После выписки из роддома она находится в стационарном отделении Кризисного центра помощи женщинам.
Теперь добиваться благоустроенного жилья для девушки у министерства труда и социальной защиты через суд будет прокуратура.
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