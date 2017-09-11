Тульская Госавтоинспекция объявила конкурс на лучший сюжет социального ролика
Тема – безопасность дорожного движения.
Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области объявляют конкурс на лучший сюжет (сценарий) социального ролика по безопасности дорожного движения. Конкурс проводится с 11 октября по 1 ноября.
Номинации конкурсных работ:
- детский дорожно-транспортный травматизм;
- нетрезвый водитель;
- роль родителей в воспитании дорожной дисциплины у детей;
- "Скорость убивает!»;
- «Движение с уважением!» (о взаимовежливом отношении пешеходов и водителей);
- «Встречная полоса - прямиком на небеса!»;
- «Стань заметнее на дороге» (о важности использования светоотражающих элементов);
- «Правила дорожного движения - правила жизни»;
- ваш взгляд на тему безопасности дорожного движения.
Главное требование - материалы должны призывать граждан соблюдать безопасность дорожного движения и формировать модель законопослушного поведения, а также иметь актуальный посыл для населения, инновационный и творческий подход.
Сценарии принимаются в формате Word в электронном виде по адресу propaganda_tula@mail.ru с пометкой «На конкурс социальной рекламы», либо посредством личного сообщения на официальной странице ВКонтакте, либо по адресу: ул.Советская, д.110, каб.41.
Обязательно указание автора сюжета - ФИО и его контактные данные для обратной связи.
Работы будут оцениваться конкурсной комиссией из представителей сотрудников ГИБДД, уполномоченного по правам ребенка в Тульской области и общественных организаций.
Награждение победителей конкурса состоится 10 ноября в День сотрудника органов внутренних дел РФ.
Комиссия определяет три лучшие работы в каждой из номинации, авторы работ награждаются дипломами и призами. По усмотрению комиссии могут быть определены дополнительные призеры.
Лучшие сценарии (сюжеты) будут использованы для подготовки социальных роликов и экранизированы в дальнейшем.
Телефон для справок 32-45-39.
Представляем вашему внимаю ролик-победитель прошлого года. Сценарий написал Иван Жолнин.