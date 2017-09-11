Тульская Госавтоинспекция объявила конкурс на лучший сюжет социального ролика

Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области объявляют конкурс на лучший сюжет (сценарий) социального ролика по безопасности дорожного движения. Конкурс проводится с 11 октября по 1 ноября.

Номинации конкурсных работ:

детский дорожно-транспортный травматизм;

нетрезвый водитель;

роль родителей в воспитании дорожной дисциплины у детей;

"Скорость убивает!»;

«Движение с уважением!» (о взаимовежливом отношении пешеходов и водителей);

«Встречная полоса - прямиком на небеса!»;

«Стань заметнее на дороге» (о важности использования светоотражающих элементов);

«Правила дорожного движения - правила жизни»;

ваш взгляд на тему безопасности дорожного движения.

Главное требование - материалы должны призывать граждан соблюдать безопасность дорожного движения и формировать модель законопослушного поведения, а также иметь актуальный посыл для населения, инновационный и творческий подход.

Сценарии принимаются в формате Word в электронном виде по адресу propaganda_tula@mail.ru с пометкой «На конкурс социальной рекламы», либо посредством личного сообщения на официальной странице ВКонтакте, либо по адресу: ул.Советская, д.110, каб.41.

Обязательно указание автора сюжета - ФИО и его контактные данные для обратной связи.

Работы будут оцениваться конкурсной комиссией из представителей сотрудников ГИБДД, уполномоченного по правам ребенка в Тульской области и общественных организаций.

Награждение победителей конкурса состоится 10 ноября в День сотрудника органов внутренних дел РФ.

Комиссия определяет три лучшие работы в каждой из номинации, авторы работ награждаются дипломами и призами. По усмотрению комиссии могут быть определены дополнительные призеры.

Лучшие сценарии (сюжеты) будут использованы для подготовки социальных роликов и экранизированы в дальнейшем.

Телефон для справок 32-45-39.

Представляем вашему внимаю ролик-победитель прошлого года. Сценарий написал Иван Жолнин.