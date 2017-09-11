На М-4 «Дон» уснувший водитель грузовика спровоцировал серьезное ДТП

Фото УГИБДД по Тульской области.

От полученных травм мужчина скончался в больнице.

8 сентября в 00.30 на 171-м километре трассы М-4 «Дон» произошло серьезное ДТП. 52-летний водитель грузовика Hino Ranger, предположительно, уснул за рулем и врезался в попутный «Даф», а затем в стоящий автомобиль «Скания».

В результате ДТП водитель Hino Ranger от полученных травм скончался в медицинском учреждении.