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На М-4 «Дон» уснувший водитель грузовика спровоцировал серьезное ДТП
Фото УГИБДД по Тульской области.

На М-4 «Дон» уснувший водитель грузовика спровоцировал серьезное ДТП

От полученных травм мужчина скончался в больнице.

8 сентября в 00.30 на 171-м километре трассы М-4 «Дон» произошло серьезное ДТП. 52-летний водитель грузовика Hino Ranger, предположительно, уснул за рулем и врезался в попутный «Даф», а затем в стоящий автомобиль «Скания».

В результате ДТП водитель Hino Ranger от полученных травм скончался в медицинском учреждении.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:01 0
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