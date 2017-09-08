Юрий Куклачев провел в Алексинской воспитательной колонии урок доброты

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Знаменитый клоун рассказал о стойкости и терпении на примере своей жизни.

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев проводит с подростками воспитательных колоний «Уроки доброты». На этих уроках знаменитый клоун рассказывает на примере собственной жизни о стойкости и терпении в достижении жизненных целей. Рассказ о жизни и творчестве Юрия Куклачева сопровождается документальной видеохроникой.

В Алексинскую воспитательную колонию знаменитый клоун приехал со своей дочерью Екатериной, художницей.

Для подростков Юрий Куклачев устроил театрализованное представление с участием четвероногих артистов. А Екатерина Куклачева дала ребятам мастер-класс по рисованию песком.