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Юрий Куклачев провел в Алексинской воспитательной колонии урок доброты
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Юрий Куклачев провел в Алексинской воспитательной колонии урок доброты

Знаменитый клоун рассказал о стойкости и терпении на примере своей жизни.

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев проводит с подростками воспитательных колоний «Уроки доброты». На этих уроках знаменитый клоун рассказывает на примере собственной жизни о стойкости и терпении в достижении жизненных целей. Рассказ о жизни и творчестве Юрия Куклачева сопровождается документальной видеохроникой.

В Алексинскую воспитательную колонию знаменитый клоун приехал со своей дочерью Екатериной, художницей.

Для подростков Юрий Куклачев устроил театрализованное представление с участием четвероногих артистов. А Екатерина Куклачева дала ребятам мастер-класс по рисованию песком.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:16 +4
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Люди
Юрий КуклачевЕкатерина Куклачева
Место
Алексинская воспитательная колония

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