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На День города в Тульском кремле пройдет театральный марафон
Фото: министерство культуры Тульской области.

На День города в Тульском кремле пройдет театральный марафон

Отрывки из лучших спектаклей покажут 14 творческих коллективов.

В дни торжеств по случаю образования Тульской губернии в 1777 году был дан первый театральный спектакль. В честь этого события в программу празднования Дня Тульской области в 2017 году вошел театральный фестиваль «Открытая сцена».

9 сентября на большую сцену в Тульском кремле выйдут профессиональные и самодеятельные театры области. В 11.00 программу праздничного дня откроет Тульский академический театр драмы с отрывком из спектакля «Тульские диковины». В полдень на сцену выйдут все участники фестиваля, чтобы сделать историческое фото «Театральное братство». Затем, сменяя друг друга, отрывки из своих лучших спектаклей покажут четырнадцать творческих коллективов. Театральный марафон продлится до 15.00.

В 15.00 в кремле начнется большой концерт «Кремлевская классика» с участием ведущих коллективов Тульской филармонии, а также гостя из Москвы, лауреата международных конкурсов, солиста российских и зарубежных театров, кавалера ордена «Служение искусству» Дмитрия Галихина.

Сюжет: День города-2017
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