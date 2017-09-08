Памятник «Хвосту» отметил 10-й день рождения

Сегодня, 8 сентября, отмечает свой 10-й день рождения памятник вечной проблеме студенчества – академической задолженности, проще говоря, хвосту.

Десять лет назад открытие этой несерьёзной по сути скульптуры собрало людей серьёзных – тогдашнего губернатора, ректоров педагогического и политехнического университетов, депутатов, бизнесменов и, конечно же, множество студентов. Было торжественно, но при этом довольно весело и непринуждённо. Участники церемонии разъехались, а Дракоша остался стоять, обрастая приметами, суевериями, историями. Постепенно он превратился в самый настоящий студенческий талисман! А как по-другому, если всё для этого было подготовлено заранее? Например, в состав сплава вошел 91 «счастливый» медный пятак: их принесли автору идеи «Хвоста», тульскому издателю Игорю Золотову, друзья и знакомые – бывшие студенты разных вузов.

(Тем, кто не в курсе, поясним: в прежние времена считалось, что если подложить под пятку такую монету, экзамен или зачёт сдашь наверняка!)

Да и время отливки «Хвоста» было выбрано не просто так, а с учётом благоприятного расположения планет. Но ни счастливые пятаки, ни астрология не стали препятствием для вандалов: дважды они пытались украсть Дракошу. Однако оба раза он был возвращён на своё место и благополучно встречает там свой юбилей, к общей радости всех туляков, «грызущих гранит науки». Да и не только их – памятник «Хвосту» к сегодняшнему дню знают во многих странах мира, он входит в список наиболее оригинальных городских скульптур!

Напомним приметы, связанные с «Хвостом». Итак, перед ответственным экзаменом надо положить монетку к лапкам Дракоши или потереть ему хвост, вернее, то, что от него осталось, ведь мифический персонаж от него успешно избавился. Чтобы достойно защитить диплом, нужно потереть зачетку, которая зажата у «Хвоста» под мышкой. Говорят также, что сфотографироваться с этим талисманом – к большой удаче.