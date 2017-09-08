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В Туле нашли скелетированный труп
Фото: crimerussia.com

В Туле нашли скелетированный труп

Страшную находку обнаружили рядом с Восточным обводом.

7 сентября 2017 года рядом с Восточным обводом в Туле обнаружили фрагменты костей. Страшную находку сделал местный житель в лесополосе напротив Суворовского училища.

В пресс-службе УМВД по Тульской области подтвердили, что кости принадлежат человеку, однако череп пока найти не удалось. Сейчас эксперты устанавливают пол и возраст останков.

По данным следствия в обнаруженных фрагментах костей отсутствует череп.

По одной из версий, кости могут принадлежать бездомному. После его смерти части останков могли растащить животные.

По данному факту проводится проверка.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:02 0
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