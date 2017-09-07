Участники всероссийского чемпионата чтецов будут использовать тульские микрофоны

Тульский завод «Октава» стал партнером всероссийского чемпионата «Открой рот». Об этом стало известно во время визита в Тулу основателя мероприятия Михаила Фаустова. Официальный статус микрофона чемпионата получил тульский высокочувствительный студийный микрофон модели «МК-105».

Чемпионат по чтению вслух «Открой рот» проводится с 2011 года. Каждый раз количество городов, принимающих отборочные туры, увеличивается вдвое. В прошлом году «Открой рот» прошел в 111 городах России. Тульский этап, четвертый по счету, запланирован на конец 2017 года.

Уже в субботу, 9 сентября, микрофоны «Октавы» будут задействованы в Кисловодске, а 10 сентября – в томском этапе чемпионата. В целом микрофоны «Октавы» будут использованы в 100 городах России, где пройдут детские и взрослые конкурсы по чтению вслух. Общероссийский финал чемпионата состоится летом 2018 года в Москве.