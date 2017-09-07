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В Туле сотрудница архива незаконно присвоила 77 земельных участков

В Туле сотрудница архива незаконно присвоила 77 земельных участков

Женщина вместе с сообщником подделала на печатной машинке документы 20-летней давности.

Первый заместитель прокурора Тульской области Сергей Савенков утвердил обвинительное заключение в отношении экс-начальника отдела муниципального архива Ленинского района и её знакомого. Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения в составе организованной группы.

По версии следствия, в 2010 году обвиняемые решили незаконно приобрести земельные участки, расположенные на территории Ленинского района.

Для этого они изготовили на печатной машинке фиктивные постановления, датированные 1992-1999 годами, от имени бывших глав поселковых и сельских советов и внесли в них недостоверные сведения о предоставлении подставным лицам земельных участков.

Затем женщина поместила поддельные постановления в архивные фонды, подготовила копии документов, заверила их своей печатью и передала своему знакомому. Мужчина предоставил в Росреестр данные для  оформления права собственности.

На основании представленных поддельных справок мошенники присвоили и продали 77 участков. Общая сумма ущерба превысила 70 млн рублей. Уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:43 +2
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