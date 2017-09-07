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Туляков приглашают на бесплатную вакцинацию против гриппа

Туляков приглашают на бесплатную вакцинацию против гриппа

Защитить себя от опасного вируса может любой желающий. Акция проходит при поддержке регионального минздрава.

В ближайшие выходные, 9 и 10 сентября, а также на следующей неделе – 16 и 17 сентября, с 11.00 до 18.00 на площади перед торгово-развлекательным центром «Макси» состоится вакцинация против гриппа.

Мероприятие организовано министерством здравоохранения Тульской области. Все желающие бесплатно смогут пройти вакцинацию против гриппа и защитить себя от вирусов перед сезонным подъемом заболеваемости. Наиболее действенным средством против гриппа является вакцинация.

Эффективность вакцины от гриппа существенно выше остальных медикаментозных препаратов. Позаботьтесь о своем здоровье заранее – сделайте прививку от гриппа. Для прохождения вакцинации при себе необходимо иметь паспорт.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:52 +2
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