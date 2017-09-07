Алексей Воробьев снял клип для Анны Семенович

И сам снялся в нем.

На днях Анна Семенович презентовала поклонникам свой новый клип «Я хочу быть с тобой». Генератором идеи и режиссером клипа стал наш земляк Алексей Воробьев.

Сам Алексей также появляется в финале клипа. В youtube клип набрал уже больше 2,5 миллионов просмотров.

Певица поблагодарила Воробьева за идею и ее исполнение в своем инстаграме:

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Авг 27 2017 в 1:08 PDT

— Я очень благодарна @mr.alexsparrow [Алексею Воробьеву] который стал генератором идеи и режиссером клипа. Леша спасибо, ты очень талантливый человек, уверена тебя ждёт великое будущее, как режиссёра! — написала Анна.