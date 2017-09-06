На чердаке частного дома в Плавске нашли редкое старинное блюдо с клеймом

По материалам plavsknews.ru

На чердаке своего старинного частного дома Плавска потомки некогда состоятельного и знатного рода нашли большое овальное блюдо под осетра из фамильного сервиза.

Находку передали в местный краеведческий музей, где оно пополнило экспозицию предметов дворянского быта. В музее отметили на внутренней стороне блюда редкое двойное клеймо.

Такой знак получала посуда, изготовленная на фабрике М. С. Кузнецова в Твери в 1870-1889 годах.

По краю внутренней стороны блюда написано «С. Лапотково». Село с таким названием было единственным в России. Сейчас Лапотково находится на территории Щекинского района.

В коллекции музея есть овальное и круглое фарфоровое блюдо и семь фарфоровых тарелок, которые были произведены на разных заводах семьи Кузнецовых.

Изюминкой плавской экспозиции стало блюдечко и чайная ложечка известного мецената княгини Веры Федоровны Гагариной.

Коллекция краеведческого музея постоянно пополняется. Плавчане передают в музей фамильные предметы интерьера, мебель, игрушки и редкие находки. Один из редких экспонатов — монеты времен Ивана Грозного — в дар музею передал местный житель, случайно обнаруживший тайник с обломками старинных украшений и монет.

Монеты, названные в народе «чешуйки», датируются 1600-ми годами.