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Туляки пожаловались губернатору на некачественную работу УК
Фото Юлии Александровой.

Туляки пожаловались губернатору на некачественную работу УК

Жительница дома №20 по улице Епифанской рассказала, что УК не реагирует на ее обращения по поводу текущей крыши.

Сегодня губернатор Тульской области Алексей Дюмин вместе с главой администрации Тулы Евгением Авиловым совершил объезд областного центра. 

Когда губернатор прибыл на улицу Епифанскую, жители пожаловались главе региона на некачественную работу управляющей компании ООО «Вертикаль».

Так, женщина, живущая в доме №20 по улице Епифанской рассказала, что УК не реагирует на ее обращения по поводу текущей в двух квартирах и на лестничной площадке в пятом подъезде крыши.

Также жителей не устраивает косметический ремонт, который провела управляющая компания в этом году. Прошло несколько месяцев, а уже начали течь межпанельные швы, осыпается побелка.

Губернатор поручил руководителю ГЖИ Тульской области Алексею Бирюлину в ближайшее время встретиться с жителями и помочь им решить эти проблемы.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:11 +1
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Место
ТулаТульская областьулица Епифанская
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