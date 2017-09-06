Туляки пожаловались губернатору на некачественную работу УК

Фото Юлии Александровой.

Жительница дома №20 по улице Епифанской рассказала, что УК не реагирует на ее обращения по поводу текущей крыши.

Сегодня губернатор Тульской области Алексей Дюмин вместе с главой администрации Тулы Евгением Авиловым совершил объезд областного центра.

Когда губернатор прибыл на улицу Епифанскую, жители пожаловались главе региона на некачественную работу управляющей компании ООО «Вертикаль».

Так, женщина, живущая в доме №20 по улице Епифанской рассказала, что УК не реагирует на ее обращения по поводу текущей в двух квартирах и на лестничной площадке в пятом подъезде крыши.

Также жителей не устраивает косметический ремонт, который провела управляющая компания в этом году. Прошло несколько месяцев, а уже начали течь межпанельные швы, осыпается побелка.

Губернатор поручил руководителю ГЖИ Тульской области Алексею Бирюлину в ближайшее время встретиться с жителями и помочь им решить эти проблемы.