Алексей Волин: «Копипастеры окажутся на свалке истории»

Фото Вероники Левиной

Сегодня в Туле открылся V медиафорум. С короткой речью к журналистам региональных СМИ обратились «главный ньюсмейкер региона» Алексей Дюмин и замминистра связи РФ Алексей Волин.

В неофициальном общении в кулуарах форума замминистра рассказал, что думает о профессии журналиста и требованиях минтруда о «профессиональных стандартах» для нее.

- Сейчас говорят, что скоро журналистов заменят роботы. Наверное, тех, кто занимается копипастом - да! Тех же, кто работает в поле, делает репортажи, находит что-то оригинальное, умеет все это красиво авторски упаковать, никакой робот никогда не заменит. Нужно отдавать себе отчет, что если ты копипастер, ты скоро окажешься на свалке истории, - сказал Алексей Волин.

По словам замминистра, писать нужно про то, что интересно публике. Если же базироваться на списке «рекомендованных тем», то на этом высоко не взлетишь.

- Наличие журналистского диплома никому ничего не гарантирует, - считает Волин. - Если посмотреть на людей, кто сейчас определяет медийный ландшафт, то большинство из них не имеет журналистского образования. Поэтому мы всегда выступаем против инициатив коллег из минтруда об обязательных профессиональных стандартах. Потому что это работа, которую невозможно подогнать под определенные жесткие критерии. Стандарты в газетах «Ведомости» и «Жизнь» разные.

По словам замминистра, если подходить к этому вопросу формально - то есть, что журналистикой может заниматься человек, имеющий профильное образование, то придется для начала уволить Константина Эрнста, микробиолога по образованию, и Олега Добродеева, историка по образованию.

- Говорить о том, что из института можно выпустить готового специалиста, бессмысленно, - считает Волин. - Там можно подготовить человека определенной эрудиции, умением самостоятельно работать и анализировать информацию, имеющим определенные социальные навыки, например, "разговорить" собеседника. А дальше доточить журналиста надо в конкретном СМИ.

Напомним, что Алексей Волин принял участие в третьем Тульском медиафоруме и побывал в редакции «Слободы», высоко оценив менеджмент компании.