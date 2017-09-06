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Алексей Дюмин открыл Тульский медиафорум

Алексей Дюмин открыл Тульский медиафорум

Губернатор обратился с приветственной речью ко всем журналистам области.

Как представил его ведущий Сергей Градов, губернатор Тульской области - главный ньюсмейкер региона. Открывая медиафорум, Алексей Геннадьевич обратился ко всем журналистам области.

— Хочу поблагодарить вас за непростой, но необходимый труд, важный не только для Тульской области, но и для России. Спасибо за то, что доносите информацию об изменениях в регионе. Важно, что вы участвуете в публичных обсуждения важных проектов - программы социально-экономического развития, «Тульской набережной». Тульский медиафорум уже стал хорошей доброй традицией. Здесь журналисты обмениваются опытом, общаются, узнают что-то новое, участвуют в мастер-классах. Желаю вам сегодня ярких собеседников, например, таких, как я.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 12:03 +2
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