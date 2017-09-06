Алексей Дюмин открыл Тульский медиафорум

Как представил его ведущий Сергей Градов, губернатор Тульской области - главный ньюсмейкер региона. Открывая медиафорум, Алексей Геннадьевич обратился ко всем журналистам области.

— Хочу поблагодарить вас за непростой, но необходимый труд, важный не только для Тульской области, но и для России. Спасибо за то, что доносите информацию об изменениях в регионе. Важно, что вы участвуете в публичных обсуждения важных проектов - программы социально-экономического развития, «Тульской набережной». Тульский медиафорум уже стал хорошей доброй традицией. Здесь журналисты обмениваются опытом, общаются, узнают что-то новое, участвуют в мастер-классах. Желаю вам сегодня ярких собеседников, например, таких, как я.