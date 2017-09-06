Алексей Волин: «Тула - в топ-10 по наличию киосков по продаже газет»

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Министр также поблагодарил руководство региона за «создание условий для экономического выживания СМИ».

Выступая на Тульском медиафоруме, замминистра связи и массовых коммуникаций РФ отметил успехи региона в создании условий для выживания печатной продукции.

- Для современных печатных СМИ один из главных способов выживания - успешная розница. И Тула - в топ-10 регионов по наличию сети распространения печатных СМИ. Эти точки, прежде всего, киоски. Тульская область находится на 9 месте в России, это хороший уровень. А если брать нормативы правительства по объёмам этих точек на душу населения, то Тула даже превосходит эти показатели, - заявил Алексей Волин.

Министр также поблагодарил руководство региона за «создание условий для экономического выживания СМИ».