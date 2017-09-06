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В Донском сотрудника колонии задержали при попытке пронести на территорию наркотики

В Донском сотрудника колонии задержали при попытке пронести на территорию наркотики

Возбуждено уголовное дело, проводится служебная проверка. Фигуранта поместили под домашний арест.

В Донском сотрудниками собственной безопасности областного УФСИН России по Тульской области совместно с полицейскими, на территории исправительной колонии №5 был досмотрен находящийся на службе младший инспектор отдела безопасности.

В нагрудном кармане форменной куртки сержанта были обнаружены два свертка с метадоном общей массой 2,48 грамма, а в подкладку было зашито почти 9 граммов марихуаны.

Наркотические вещества предназначались для сбыта на территории исправительного учреждения. Следственным отделом по городу Донской СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «б» ч.4 ст. 228.1 УК РФ.

В настоящее время обвиняемый задержан и помещён под домашний арест. Инспекцией по личному составу УФСИН России по Тульской области проводится служебная проверка. Расследование продолжается.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:55 +1
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