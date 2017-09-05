Готова ли Тульская область к отопительному сезону?

4 сентября на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина обсуждался вопрос готовности региона к зиме.

Министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко сообщила, что в настоящее время ресурсоснабжающие, управляющие организации и муниципальные образования заканчивают выполнение планов мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону. По состоянию на 1 сентября, общеобластной процент исполнения составлял 91%.

«Показатель готовности соответствует уровню прошлого года», — отметила Элеонора Шевченко.

Так, высокий показатель готовности у г. Алексина (96%), Воловского (95%), Каменского, Кимовского районов, г. Ефремова и Тулы (94%).

Кроме этого, Элеонора Шевченко отметила, что в Донском из 29 котельных подготовлены 24. Опасения были по микрорайону Северо-Задонск из-за сбоев с подачей горячей воды. Вопрос о передаче в муниципальную собственность объектов водоснабжения на сегодняшний день решен.

Алексей Дюмин поручил главе администрации Донского Руслану Бутову в ближайшее время завершить мероприятия по оформлению сетей, а Элеоноре Шевченко держать этот вопрос на личном контроле.

Министр также сообщила, что во избежание введения ограничений или прекращения поставки газа и электроэнергии на коммунальные объекты проводится мониторинг задолженности на основе данных, предоставляемых ООО «Газпром межрегионгаз Тула» и АО «ТНС энерго Тула».

В целом за май-июль, в период подготовки к предстоящему отопительному сезону, задолженность за газ и электроэнергию уменьшилась на 841 млн рублей, в том числе за газ на 748 млн рублей.

Кроме того, Элеонора Шевченко расказала, что региональное правительство сформировало аварийный запас для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Он укомплектован материалами и специализированной техникой на сумму 65,6 млн рублей. Муниципальные образования и ресурсоснабжающие организации должны иметь собственные запасы материально-технических ресурсов. Однако на предстоящий отопительный сезон не подтверждено создание аварийного запаса в Арсеньевском, Белевском, Воловском, Каменском, Киреевском, Куркинском и Чернском районах, а также в п. Славный и г. Донском.

Алексей Дюмин поручил главам администраций муниципальных образований до 1 октября завершить работу по формированию аварийного запаса.

Министр также подчеркнула, что по поручению Алексея Дюмина в рамках подготовки к отопительному периоду уделено особое внимание обеспечению резервными источниками электроснабжения котельных, отапливающих жилищный фонд, и объекты социальной сферы. Составлен график приобретения резервных источников муниципальными образованиями.

Совместно с министерством промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области проведено расширенное совещание, на котором разработан порядок координации действий по обеспечению котельных вторыми вводами электроснабжения и независимыми резервными источниками питания.

«Согласно действующему законодательству, отопительный период начинается в сроки, установленные органом местного самоуправления. Но не позднее окончания пяти дней, в которые среднесуточная температура наружного воздуха держалась ниже 8 градусов Цельсия», — отметила министр.

Прокурор Тульской области Александр Козлов рассказал о работе с должниками по энергоресурсам. Он сообщил, что в настоящее время прокуратурой области выявлено более 400 нарушений, в суд направлено 22 иска, внесено 114 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 47 лиц, объявлено 38 предостережений. Прокуратура принимает активное участие в выявлении нарушений закона при подготовке к отопительному сезону.

Министр промышленности и ТЭК по Тульской области Дмитрий Ломовцев сообщил о мерах, принятых для предотвращения аварийных ситуаций на объектах электроснабжения. Он отметил, что по итогам анализа ситуации с аварийностью в отопительный период 2016—2017 гг. филиалом «Тулэнерго» разработана и реализуется «Программа снижения аварийности на объектах «Тулэнерго». Она включает в себя дополнительные мероприятия по обследованию 119 объектов линии электропередач (141 км). В том числе более чем на 100 объектах запланированы перетяжка проводов, замена неизолированного провода на самонесущий изолированный провод, расчистка просек, а также дополнительная подготовка оперативного и ремонтного персонала.

Глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев пояснил, что тепловая компания закончила масштабную реконструкцию теплосетей. Ситуация находится у него на контроле. Алексей Дюмин поручил Вадиму Жерздеву проинформировать жителей об итогах работы по реконструкции сетей.

«Подготовка к зиме на сегодня — задача № 1. Просьба отнестись к ней со всей ответственностью. На контроле в правительстве Тульской области — более 200 обращений граждан по вопросам теплоснабжения. Все они должны быть по максимуму отработаны до начала отопительного сезона», — подчеркнул Алексей Дюмин.