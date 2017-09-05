Трое туляков удостоены звания «Почётный гражданин Тульской области»

4 сентября 2017 года состоялось заседание комиссии по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания «Почётный гражданин Тульской области».

Указами губернатора Тульской области почётное звание «Почётный гражданин Тульской области» присвоено: заслуженному оружейнику Николаю Фёдоровичу Макарову (посмертно), участнику Великой Отечественной войны, члену Тульской региональной общественной организации «Российского Союза ветеранов» Николаю Ивановичу Кульпову, выдающемуся авиаконструктору Владимиру Михайловичу Мясищеву (посмертно).

Вручение нагрудных знаков и удостоверений к почётному званию состоится 8 сентября на торжественном собрании, посвящённом Дню Тульской области.

справка

Николай Иванович Кульпов — член Тульской региональной общественной организации «Российского Союза ветеранов», участник Великой Отечественной войны. Служил в 206-м отдельном корректировочно-разведывательном полку, а затем в 303-й авиационной истребительной дивизии, в составе которой воевал прославленный полк «Нормандия-Неман». Совершил 87 боевых вылетов на штурмовике ИЛ-2. После войны продолжил службу в Дальневосточном военном округе. Является активным членом Международной Ассоциации ветеранов «Нормандия-Неман».

Николай Фёдорович Макаров — инженер-конструктор, оружейник. Герой Социалистического Труда. Лауреат Сталинской и Государственной премий СССР. Практически весь его трудовой путь прошёл в Туле, в Конструкторском Бюро Приборостроения. Николай Фёдорович разработал и внедрил в производство пистолет ПМ-9, признанный лучшим карманным пистолетом XX века. Является соразработчиком скорострельной автоматической авиационной пушки АМ-23, которая положила начало целой линейке тульских скорострельных пушек, считающихся лучшими в мире. Стоял у истоков разработки противотанковых управляемых ракет.