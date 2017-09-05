Туляки пожаловались губернатору на древние качели во дворах и протекающие кровли

Фото fotokto.ru

К главе региона обратились жители дома № 10 по улице Мира города Щёкино с просьбой о благоустройстве придомовой территории. Люди пишут, что во дворе нет условий для прогулок с детьми. Лестницы и песочницы, установленные еще 40 лет назад, пришли в аварийное состояние. Парковки не предусмотрены, и машины паркуются прямо на траве. При этом дворы соседних домов благоустроены.

Алексей Дюмин поручил главе администрации Щекинского района Олегу Федосову в кратчайшие сроки найти возможность и привести дворовую территорию в порядок, а фонду развития Тульской области «Перспектива» — выехать на место и проработать вопрос установки детского городка.

К губернатору также обратились представители садоводческих товариществ Ясногорского района Тульской области и соседних районов Московской области. Они пишут, что в 2014 году за счёт средств членов СНТ была построена контейнерная площадка и закуплены 3 контейнера. Других организованных мест сбора мусора в радиусе более 30 км нет. Поэтому со всех окрестных поселений, предприятий, садовых обществ отходы вывозятся на площадку, построенную заявителями.

В результате плата за вывоз мусора для садоводов резко возросла, платить за вывоз чужих отходов они отказываются.

Алексей Дюмин поручил всем главам администраций муниципальных образований урегулировать на своих территориях вопрос вывоза мусора из садовых товариществ и гаражных кооперативов.

Проверить наличие заключенных договоров на оказание этой услуги. Муниципалитеты наделены полномочиями привлекать нарушителей за отсутствие договора к административной ответственности. А главе администрации Ясногорского района Владимиру Мухину Губернатор поручил провести работу с руководством садового товарищества, на территории которого оборудована площадка.

«Вопрос будет решен, если отрегулировать доступ к ней», — отметил губернатор.

К Алексею Дюмину также обратились жители дома №3 по Калужскому шоссе города Тулы с просьбой помочь им в устранении протекания кровли.

Глава региона поручил начальнику государственной жилищной инспекции Тульской области Алексею Бирюлину проработать решение вопроса.