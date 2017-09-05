Фото vdvsp.ru
В Тульской области объявлено метеопредупреждение
В ближайшее время на территории региона ожидается гроза и сильный ветер.
МЧС объявило в Тульской области метеопредупреждение. В ближайшее время в регионе порывы ветра усилятся до 12−17 м/с, пройдет сильный дождь и прогремят грозы.
По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды такая погода сохранится до вечера.
мчс предупреждает
Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -«01» или с мобильного — «112» и «101».
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