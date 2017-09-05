В Тульской области объявлено метеопредупреждение

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В ближайшее время на территории региона ожидается гроза и сильный ветер.

МЧС объявило в Тульской области метеопредупреждение. В ближайшее время в регионе порывы ветра усилятся до 12−17 м/с, пройдет сильный дождь и прогремят грозы.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды такая погода сохранится до вечера.

мчс предупреждает

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -«01» или с мобильного — «112» и «101».