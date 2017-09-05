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Тульские улицы украсили ко Дню города: фоторепортаж
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Тульские улицы украсили ко Дню города: фоторепортаж

В праздничном оформлении задействовано более 60 единиц рекламных конструкций.

В прошлом году администрацией города Тулы был организован конкурс фирменного стиля празднования Дня города, в этом году автор проекта-победителя Алексей Рудаков вновь стал разработчиком концепции праздничного оформления.

Всего в оформлении задействовано более 60 единиц рекламных конструкций (40 щитов 6×3м, 20 сити-форматов на остановочных павильонах и 10 пилларов) и 11 мультимедийных экранов, на которых транслируются ролики-анонсы праздничных мероприятия. С обратной стороны каждого экрана установлены праздничные изображения.

Двенадцать флаговых композиций уже появились на центральных улицах и площадях

  • ул. Дм. Ульянова/Красноармейский пр.;
  • пр. Ленина, 62;
  • слева и справа от памятника Л. Н. Толстому;
  • напротив памятника-мемориала БМ-13 «Катюша»;
  • ул. Октябрьская/ул. Пузакова;
  • напротив музея «Оружия».

Площадь Ленина к 9 сентября украсят малая архитектурная форма — тульский самовар и композиция с надписью «Тула 871» размером 3×14 метров. А установленный перед сценой фонтан придаст празднику динамику и новизну. Днем фонтанные брызги украсят мостик, по которому будут подниматься на сцену награжденные.

Также на площади уже размещены двусторонние панно из баннерной ткани с символикой праздника.

На центральных улицах ведется установка праздничных светодиодных консолей «Звезда Героя» в количестве 32 штук.

Как вам? Смотрите в галерее, делитесь в комментариях:

Галерея
Тулу украшают ко Дню города, Фото: 1
Тулу украшают ко Дню города, Фото: 2
Тулу украшают ко Дню города, Фото: 3
Тулу украшают ко Дню города, Фото: 4
Тулу украшают ко Дню города, Фото: 5
Тулу украшают ко Дню города, Фото: 6
Тулу украшают ко Дню города, Фото: 7
Тулу украшают ко Дню города, Фото: 8
Тулу украшают ко Дню города, Фото: 9
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